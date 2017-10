Koolwijk verklaart woede: ‘Hij pakte me bij mijn ballen, dat deed aardig pijn’

Een opvallend moment zaterdagavond tijdens de Rotterdamse derby tussen Excelsior en Sparta Rotterdam (1-1). Ryan Koolwijk was in discussie met de scheidsrechter en werd vervolgens heel erg boos op Loris Brogno. Na afloop legde de aanvoerder van Excelsior uit wat er aan de hand was.

"Ik werd boos omdat hij ertussen kwam. Ik was met de scheids aan het praten. Ten eerste dacht ik al: 'waar bemoei jij je mee?'", zo verklaarde Koolwijk in gesprek met de NOS. "Ik wilde hem daarom beetpakken om hem weg te duwen. Hij pakte me bij mijn ballen en dat deed aardig pijn. Vandaar dat ik aardig boos werd. Ze voelen nu weer goed, hoor."

Excelsior gaf in de slotminuten de zege uit handen: Craig Goodwin poetste uit een vrije trap de achterstand weg. Doelman Ögmundur Kristinsson constateerde dat Excelsior zichzelf tekort heeft gedaan met het gelijkspel. "Na de 1-0 hebben we te weinig gebracht. Zonde." Ook Milan Massop kwam tot die conclusie. "Na de 1-0 zetten we niet door. De bal voorin vasthouden was lastig. Verdedigend stonden we goed."

Massop, de maker van de openingstreffer in Kralingen, kon leven met de puntendeling. "Echt kansen kreeg Sparta niet, maar ze speelden beter. Het is balen dat de gelijkmaker zo laat valt, maar het gelijkspel is terecht. Ik ben daar realistisch in. Ik kan wel een mooi verhaal gaan vertellen, maar zo is het toch."