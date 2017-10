‘Geweldenaar’ Assaidi spreekt hoop uit: ‘Deze goals draag ik aan hem op’

Oussama Assaidi hoopt dat Marino Pusic een kans krijgt als hoofdtrainer van FC Twente. De aanvaller pleitte er zaterdagavond na de overwinning op Roda JC Kerkrade (3-0) voor om met Pusic door te gaan. FC Twente nam afgelopen week afscheid van trainer René Hake. Met diens assistent Pusic op de bank boekten de Tukkers zaterdag een overtuigende zege op het bezoek uit Linburg.

"Dat is mijn mening. Maar de club moet een beslissing nemen, ik ben geen Van Halst'', zo doelde Assaidi bij FOX Sports op directeur Jan van Halst. "Complimenten aan Pusic, hij heeft ons klaargestoomd voor deze wedstrijd. Ik heb ook goed kunnen werken met Hake. Het is jammer dat we een goede trainer en een goed mens zijn kwijtgeraakt. Deze goals draag ik op aan hem en ook aan Pusic.''

FC Twente heeft echter al gesprekken met Gertjan Verbeek gevoerd. "We kunnen goed werken met deze staf. Daar hoort Pusic bij. Ik hoop dat hij een kans krijgt.'' Pusic is zeer te spreken over de opmars van Assaidi. "Je ziet nu hoe goed hij is als hij fit is. Oussama is een geweldenaar. Als liefhebber sta je op de banken voor zo'n speler.''