United en City azen op Uruguayaan van 65 miljoen euro

Jürgen Locadia gaat in de winter mogelijk alsnog naar de Premier League. Promovendus Huddersfield Town ziet wel wat in de komst van de PSV’er. (Calciomercato)

Naast Locadia wordt ook Hirving Lozano begeerd in de hoogste Engelse afdeling. Daarnaast denkt ook Villarreal aan de komst van de Mexicaan, die pas enkele maanden voor PSV speelt. (Calciomercato)

De verdediger heeft een clausule van 65 miljoen euro in zijn contract bij Atlético Madrid.

Bastian Schweinsteiger weet nog niet waar hij aan toe is. Het einde van zijn contract bij Chicago Fire nadert en hij heeft nog geen nieuwe aanbiedingen ontvangen. (Eurosport)