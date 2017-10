Dodelijke Falcao maakt dertiende goal na veertiende schot op doel

AS Monaco heeft goede zaken gedaan in de bovenste regionen van de Ligue 1. Het team van Leonardo Jardim boekte zaterdagavond in het eigen Stade Louis II een 2-0 overwinning op SM Caen en heeft nog maar drie punten minder dan Paris Saint-Germain. De koploper heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld.

AS Monaco verloor in december 2016 (Olympique Lyon, 1-3) voor het laatst een thuiswedstrijd in de Ligue 1 en bleef ook dit keer dus ongeslagen. De regerend kampioen kwam na 22 minuten op voorsprong: Keita Baldé werd in de as weggestuurd door Thomas Lemar, kruiste voor zijn tegenstander langs en schoot raak in de korte hoek. De Spaanse Senegalees maakte daarmee in zijn zevende wedstrijd voor Monaco zijn eerste doelpunt.

Monaco was voor rust nog dicht bij de 2-0: Jemerson raakte bij een hoekschop de lat. Caen creëerde ook enkele mogelijkheden, maar scoorde niet en kreeg na een klein uur spelen het deksel op de neus: Radamel Falcao benutte een strafschop na een overtreding op Rony Lopes. Jan Repas beging de overtreding buiten de zestien, maar Thomas Leonard legde de bal tot frustratie van de bezoekers op de stip. Voor Falcao betekende het zijn dertiende Ligue 1-doelpunt van het seizoen; daar had hij slechts veertien schoten tussen de palen voor nodig.

SM Caen, de nummer negen van het klassement, probeerde er in het laatste half uur nog het beste van te maken, maar slaagde er niet in om de aansluitingstreffer te vinden. Onder anderen Julien Féret en Christian Kouakou (lat) losten nog doelpogingen, maar de gasten uit Laag-Normandië scoorden niet en dus bleef het bij 2-0. Monaco kan zich nu richten op de uitwedstrijd van volgende week zaterdag tegen Girondins Bordeaux.