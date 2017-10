Wereldkampioen bezig aan laatste jaar bij Borussia Dortmund: ‘Het is officieel’

Roman Weidenfeller zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan, zo heeft Borussia Dortmund zaterdagmiddag bij monde van sportief directeur Michael Zorc bevestigd. De 37-jarige doelman draagt sinds 2002 het shirt van die Borussen en kwam tot nu toe maar liefs 450 keer in actie voor de ploeg van Peter Bosz.

“Het staat vast dat Roman Weidenfeller in zijn laatste jaar zit. Er kan daarom gezegd worden dat wij op zoek zijn naar een nieuwe nummer twee”, laat Zorc optekenen door Sky Deutschland. Weidenfeller was jarenlang de nummer één onder de lat in het Signal Iduna Park, maar moest in de zomer van 2015 die positie aan nieuwkomer Roman Bürki laten.

Weidenfeller fungeerde de laatste twee seizoenen als reservedoelman, een rol die hij ook vervulde tijdens het wereldkampioenschap van 2014. Duitsland werd daar met eerste keus Manuel Neuer onder de lat wereldkampioen. Naast die prijs met die Mannschaft pakte Weidenfeller met Borussia Dortmund verder twee Duitse landstitels, tweemaal de DFB Pokal en een Duitse Supercup. De Champions League-finale van 2013 werd met de oud-keeper van verder 1. FC Kaiserslautern onder de lat verloren van Bayern München.

Dortmund gaat zodoende op zoek naar een nieuwe reservedoelman, aangezien Bürki onlangs zijn contract verlengde en het vertrouwen krijgt: “Roman Bürki heeft het afgelopen seizoen uitstekend gedaan. Dit seizoen heeft hij het lastiger en heeft hij wat foutjes gemaakt, maar we zijn er desondanks van overtuigd dat hij onze doelman voor de toekomst is”, aldus Zorc.