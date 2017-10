Zidane haalt uit: ‘Voor mensen met verstand van voetbal is dit gênant’

Zinédine Zidane is niet blij met een aantal opmerkingen van Gary Lineker. De Engelsman noemde Karim Benzema afgelopen week na de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Tottenham Hotspur ‘lichtelijk overschat’ en ‘degelijk, niet geweldig’. Zidane is echter van mening dat Benzema van grote waarde is voor zijn elftal.

“Het is niet alleen bij Karim zelf, wat hij zegt over Karim irriteert mij ook omdat het, voor mensen die verstand hebben van voetbal, gênant is. Hij is de beste nummer negen voor Real, met afstand. Karim zal geen zestig doelpunten maken, maar hij maakt er wel twintig en levert daarnaast ook nog eens assists voor dertig of veertig goals”, sprak Zidane zijn frustratie uit op de persconferentie in de aanloop naar het duel met Eibar op zondag.

“Het stoort me als mensen slecht praten over mijn spelers. Wat mij betreft is Benzema de beste. Als het aan mij ligt, hoeft een spits niet enkel doelpunten te maken. Karim heeft alles, niet alleen doelpunten. Het is geen toeval dat hij al bijna tien jaar bij Real zit. Hij komt altijd overal van terug en laat altijd zijn kwaliteiten zien”, ging Zidane verder. “Hij is de beste op het veld, hij heeft alles. Alle kwaliteiten die een voetballer nodig heeft. Hij kan nog beter worden, dat weet hij ook en daar werkt hij aan. Als hij meer scoort, zal hij nog gelukkiger worden.”