Smaakmaker van Heracles hoopt op topclub: ‘Maakte steeds kleine transfers’

Brandley Kuwas maakt een uitstekende seizoensstart door bij Heracles Almelo. In vijf wedstrijden zorgde de vleugelaanvaller al voor twee doelpunten en drie assists, waarmee hij de interesse van diverse clubs heeft getrokken. Volgens TC Tubantia zitten er wekelijks clubs op de tribune voor de smaakmaker van de Almeloërs.

De vleugelaanvaller hoopt een overstap naar een Nederlandse topclub te kunnen maken. “Zo niet, dan ga ik kijken wat verder het beste bij me past. Ik ga op zoek naar een goed gevoel, ik heb in mijn carrière steeds kleine transfers gemaakt”, stelt Kuwas. “Van Volendam naar Excelsior, naar Heracles. Het eerste jaar ben ik dan invaller, het tweede jaar is het mijn doel om basisspeler te zijn. Dat is me tot nu toe goed bevallen.”

Naar eigen zeggen krijgt Kuwas niet veel mee van de interesse en belangstelling. “Je weet dat mensen op je gaan letten als je goed speelt, zo gaat dat”, bekent de aanvaller, die denkt dat het vertrek van enkele anders spelers voor hem voordelig heeft uitgepakt. “Als er jongens gaan, bloeien anderen op. Vorig jaar waren er veel spelers die in de belangstelling stonden van andere clubs, zij zijn allemaal weg. Ze keken ook wel naar mij, maar het viel minder op.”