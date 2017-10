‘We hadden 43 miljoen schuld en nu staan er zwarte cijfers op de bank’

Na tien jaar als algemeen directeur bij Feyenoord zwaaide Eric Gudde onlangs af. Hij gaat nu bij de KNVB dezelfde functie bekleden en vertrok naar eigen zeggen ‘door de voordeur’ uit De Kuip. Gudde kreeg de afgelopen jaren de nodige kritiek van de supporters van Feyenoord, maar wist de club weer financieel gezond te krijgen.

“Ik zie überhaupt dat hele wanbeleid niet. Er zijn nu nog mensen die zeggen dat de financiële wederopstanding één grote truc is geweest. Maar wat moet ik daar nou mee? We hadden 43 miljoen schuld en nu staan er zwarte cijfers op de bank. Als iemand dat wanbeleid noemt, sorry hoor, maar dan neem ik dat niet serieus”, zegt Gudde in een interview met het Algemeen Dagblad. Er hing ooit een spandoek voor zijn huis, waarin hem werd verzocht om op te stappen.

“Dat was verre van leuk, vooral voor mijn naaste omgeving. Pijnlijk zelfs”, bekent Gudde, die overigens naar eigen zeggen zelf niet bang was. “Wel voor mijn naaste omgeving. Het gaat dan in je hoofd om: je vrouw, kinderen en kleinkinderen. De politie heeft mij een periode van een paar weken afgeraden om de stad in te gaan. Maar laten we niet vergeten dat er tegenover de kritiek ook altijd steun was. Intern en extern.”

Gevraagd naar zijn hoogtepunt als algemeen directeur van Feyenoord, hoeft Gudde niet lang na te denken. “Dat was 14 mei 2017, de dag dat we landskampioen werden. De dieptepunten zoek ik toch vooral in zaken die het imago van de club besmeuren: de ongeregeldheden in Rome en de Maasgebouwrellen”, stelt de nieuwe beleidsbepaler van de KNVB. “Ik heb moeilijke momenten gehad, maar de gedachte om door te gaan heeft altijd overheerst.”