PSV’er blinkt opnieuw uit: ‘Mijn situatie is niet altijd makkelijk’

Albert Gudmundsson maakte vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk twee doelpunten en staat daarmee op zeventien treffers in zijn laatste zestien optredens voor de beloften van PSV. De prestaties van Gudmundsson roepen de vraag op waarom het talent niet meer kansen krijgt in het eerste elftal.

De twintigjarige IJslander traint mee met de A-selectie van Phillip Cocu, maar kwam pas drie keer in actie in het eerste. “Mijn situatie is natuurlijk niet altijd makkelijk. Ik wil graag meer spelen, maar moet ook geduldig blijven en vertrouwen hebben in de trainers die me hier begeleiden”, aldus Gudmundsson in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

De rechtsbuiten voegt daaraan toe dat hij merkt dat hij zich ontwikkelt, maar dat hij wel wedstrijden nodig blijft hebben om die ontwikkeling door te zetten: “Daarom ben ik ook blij dat ik vanavond een behoorlijk deel van het duel gespeeld heb. Ik hoop dat ik de trainers heb kunnen overtuigen en zal voor elke minuut bij PSV 1 blijven knokken en alles geven.”