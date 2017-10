NEC loopt in op Fortuna; Jong Ajax krijgt vier goals om de oren

Fortuna Sittard loopt het play-offticket mogelijk toch nog mis. De Limburgers speelden vrijdag gelijk tegen FC Eindhoven (2-2) en hebben in de eerste periode nu evenveel punten (zeventien stuks) als NEC, dat tezelfdertijd met 0-2 te sterk was voor FC Volendam. Fortuna staat door een beter doelsaldo nog wel bovenaan. Jong Ajax, de koploper van het reguliere klassement in de Jupiler League, ging vrijdag hard onderuit tegen Go Ahead Eagles (4-1) en De Graafschap liet tegen FC Dordrecht (1-1) voor de achtste keer dit seizoen punten liggen.

Fortuna Sittard - FC Eindhoven 2-2

Het Fortuna van Sunday Oliseh sloeg vlak voor rust toe in het eigen stadion: Djibril Dianessy schoot na 43 minuten feilloos binnen na afleggen van Finn Stokkers. De voorsprong was verdiend, want de thuisploeg was de bovenliggende partij en was eerder al dicht bij een doelpunt geweest. Zo redde Ruud Swinkels een keer op de lijn. Aan de andere kant deed Mart Lieder een poging; de aanvaller van FC Eindhoven schoot net naast. Door de late treffer van Dianessy ging Fortuna de rust in met een voorsprong en na de pauze kon die slechts twaalf minuten worden verdedigd.

FC Eindhoven kreeg na een klein uur voetballen namelijk een strafschop en die werd onberispelijk binnengeschoten door Lieder. Stefan Askovski en Stokkers lieten hierna mogelijkheden liggen om er 2-1 van te maken, maar Askovski vond na zeventig minuten alsnog het net. De geelhemden hadden het play-offticket voor het grijpen door de resultaten op de andere velden, maar uiteindelijk vielen die in het nadeel uit van Fortuna en wist men zelf ook niet eens te winnen. Fries Deschilder schoot na 81 minuten raak uit een vrije trap: 2-2. Fortuna is op de ranglijst van de Jupiler League nu gepasseerd door NEC.

Go Ahead Eagles - Jong Ajax 4-1

Ajax leek een mooie avond te beleven in De Adelaarshorst, want na twaalf minuten kwam men al op voorsprong. Dennis Johnsen werd weggestoken door Carel Eiting en wipte de bal over de doelman heen: 0-1. Ajax gaf die voorsprong echter volledig uit handen: Sam Hendriks maakte er na balverlies van Mitchell Dijks 1-1 van en Joey Suk zette Go Ahead op voorsprong. Die was op dat moment onverdiend, want Ajax speelde beter en was eerder al dicht bij een nieuwe voorsprong geweest toen Sonny Stevens redde op een kopbal van Dani de Wit. Na de 1-2 knakte er iets bij Ajax en kreeg Deyovaisio Zeefuik een rode kaart na het neerhalen van een doorgebroken speler. Xandro Schenk bepaalde daarna de ruststand op 3-1.

Ajax wist dat men met tien man nagenoeg kansloos was om nog een positief resultaat mee te nemen uit Deventer, al was de eerste kans nog wel voor het bezoek. Mateo Cassierra schoot na voorbereidend werk van Noussair Mazraoui over. Na ruim een uur spelen werd het 4-1: Leon de Kogel werd vrij voor de keeper gezet en rondde het rustig af. Hierna gebeurde er niet veel meer aan de Vetkampstraat: Go Ahead probeerde er hier en daar nog een aanval uit te persen, maar slaagde daar niet goed in en Ajax had met tien man weinig meer te vertellen.

FC Volendam - NEC 0-2

In een akelig leeg Kras Stadion kreeg NEC al gauw een mogelijkheid om op 0-1 te komen: Ferdi Kadioglu ontving de bal van Arnaut Groeneveld en raakte de paal. Kadioglu, Groeneveld, Mohammed Rayhi en Sven Braken lieten in het vervolg nieuwe kansen liggen waardoor NEC voor rust niet wist te scoren. Aan de andere kant zorgde Enzo Stroo voor gevaar; hij stuitte op Joris Delle. Na de pauze stelde NEC orde op zaken: Groeneveld opende na ruim een uur spelen de score en Braken maakte er 0-2 van, na voorbereidend werk van Groeneveld. Het NEC van Adrie Bogers kan een ticket voor de nacompetitie volgende week vrijdag tegen de beloften van FC Utrecht veiligstellen.

FC Dordrecht - De Graafschap 1-1

Het was opvallend dat de teams in de eerste helft niet tot scoren wisten te komen, aangezien er aardig wat kansen waren aan beide kanten van het veld. De Graafschap kwam via Erol Alkan van de thuisploeg bijna op 0-1, terwijl Dordrecht met onder meer Antonio Stankov gevaarlijk was. Diep in de tweede helft kwamen de Superboeren dan eindelijk aan de gewenste voorsprong dankzij verdediger Lars Nieuwpoort, die bij een corner alert reageerde en binnenkopte. Dordrecht bleef echter rustig en kon tien minuten voor tijd alsnog de 1-1 produceren via Mailson Lima Duarte Lopes.

FC Oss - FC Den Bosch 1-1

Halverwege de eerste helft maakte Niek Vossebelt vanuit een strafschop de eerste van de wedstrijd, maar Huseyin Dogan zorgde twee minuten later alweer voor de 1-1 door in de korte hoek raak te schieten. Rick Stuij van den Herik was na de thee snel dicht bij de 1-2 na gepruts van Kees Heemskerk, maar de goal bleef uit. Daarna probeerden beide ploegen op voorsprong te komen, maar waren de schoten die werden gelanceerd van onvoldoende kwaliteit om kans te maken op een doelpunt. In de hectische slotfase werd het nog penibel voor zowel Oss als Den Bosch, maar treffers bleven uit.

Helmond Sport - Telstar 1-2

Andrija Novakovic promoveerde een corner tot een doelpunt, nadat de huurling van Reading eerst nog de lat raakte. Arne Naudts deed, wederom via een hoekschop, van zich spreken en zette vervolgens de 1-1 op het scorebord. Daarna creëerden beide ploegen gevaarlijke momenten, maar het was Mohamed Hamdaoui die in de tegenstoot vlak voor de pauze toesloeg. In de laatste 45 minuten was er een stuk minder te beleven op het veld en grossierden de teams in slordigheden. Helmond Sport perste er nog een slotoffensief uit, maar een gelijkmaker zat er niet in voor de gastheer.

Almere City FC - SC Cambuur 1-1

In een enerverende eerste helft kregen beide ploegen mogelijkheden om tot scoren te komen, maar de dienstdoende doelmannen hielden hun doel knap schoon. Na de onderbreking probeerden de Friezen snel een doelpunt te maken, via onder anderen Martijn Barto en Kevin van Kippersluis, maar keeper Chiel Kramer verkeerde in een uitstekende vorm. De kansen volgden elkaar in rap tempo op, maar de brilstand bleef lange tijd op het scorebord staan. Het was Dennis van der Heijden die voor leven in de brouwerij zorgde door vlak voor tijd te scoren, maar direct daarna knalde Daan Boerlage op fraaie wijze de 1-1 binnen.

Jong PSV - RKC Waalwijk 3-2

De Eindhovenaren leken een rustige avond tegemoet te gaan toen Albert Gudmundsson na twaalf minuten voor de 2-0 zorgde door een strafschop binnen te knallen. Daarvoor had Marcel Ritzmaier de openingstreffer voor zijn rekening genomen. Roland Bergkamp maakte na ruim een kwartier echter alweer de aansluitingstreffer en de bezoekers zochten daarop de gehele eerste helft naar de gelijkmaker. Eloy Room en het aluminium hielden Jong PSV op de been. In het tweede bedrijf kwam RKC via een benutte penalty van Johan Voskamp alsnog langszij, maar Gudmundsson tekende vlak daarna voor zijn tweede van de avond en bezorgde Jong PSV de winst.