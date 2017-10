‘Ik heb het meest geleerd van Gabri, Wesley Sneijder en Luis Suárez’

Roly Bonevacia speelde twaalf jaar in de jeugdopleiding van Ajax, maar de middenvelder heeft slechts twee keer in de hoofdmacht van de Amsterdammers zijn opwachting gemakt. Toch zegt Bonevacia, tegenwoordig speler van Western Sydney Wanderers, dat hij veel heeft geleerd in zijn periode bij Ajax.

"Ik denk nog regelmatig aan Ajax", zegt Bonevacia in gesprek met The Sydney Morning Herald. "De spelers van wie ik het meeste heb geleerd zijn Gabri, Wesley Sneijder en Luis Suárez. De manier waarop zijn voetbalden... Ze lieten het er zo makkelijk uitzien, lezen het spel continu en zijn in gedachten altijd twee stappen verder dan de andere spelers op het veld."

"Daardoor kunnen ze de bal altijd goed neerleggen en lijden ze zelden balverlies", vervolgt Bonevacia, die in het verleden ook voor NAC Breda en Roda JC Kerkrade heeft gevoetbald. "Het is bijna onmogelijk om bij ze in de buurt te komen en dat maakt hen goede spelers." De 26-jarige Bonevacia speelt sinds deze zomer voor de Western Sydney Wanderers, nadat hij eerst drie jaar onder contract stond bij Wellington Phoenix.