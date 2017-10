Verbeek bevestigt: ‘Ik heb zin om weer aan het werk te gaan’

Gertjan Verbeek bevestigt dat hij woensdagavond een oriënterend gesprek heeft gevoerd met FC Twente. De 55-jarige Deventenaar is bij de club uit Enschede in beeld om René Hake op te volgen, die woensdagochtend stopte als hoofdtrainer.

“Twente heeft geïnformeerd of ik er voor open sta om weer het veld op te gaan en of er belemmeringen zijn. Ik heb gezegd dat die er niet zijn en ik zin heb om weer aan het werk te gaan”, zo wordt Verbeek geciteerd door TC Tubantia. Hij erkent dat hij altijd een zwak heeft gehad voor de huidige nummer vijftien van de Eredivisie.

“Het gaat er nu om of zij het in mijn zien zitten en ik in hen. Ik kom net uit het gesprek en laat het even bezinken. Dat zal bij Twente ook zo zijn. We hebben afgesproken dat ze contact opnemen met mij”, aldus Verbeek, die voor het laatst werkzaam was bij VfL Bochum in de 2. Bundesliga.