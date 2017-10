Svilar wordt getroost na kapitale fout: ‘Maar ik ben mentaal sterk’

Mile Svilar speelde woensdag zijn tweede wedstrijd voor Benfica en met zijn optreden tegen Manchester United werd de achttienjarige Belg de jongste doelman ooit in de Champions League. Svilar keepte een prima partij, maar ging vreselijk in de fout bij de beslissende 0-1 en had na afloop de tranen in zijn ogen staan.

Svilar, die afgelopen zomer voor tweeënhalf miljoen euro de overstap maakte van Anderlecht naar as Aguías, werd getroost door onder anderen Romelu Lukaku. Daarna verscheen hij voor de camera van het Portugese journaille: “Ik had het beter kunnen doen bij het doelpunt, maar kan er nu niets meer aan veranderen. Het zal mij verder niet beïnvloeden. Ik ben mentaal sterk. Ook dit hoort bij de ontwikkeling die je als speler doormaakt.”

Ook dit maakt sport zo mooi: de jongste doelman ooit in de UEFA Champions League, Svilar Mile, zit stuk na zijn cruciale... Geplaatst door voetbalzone op woensdag 18 oktober 2017

“Ik heb het vertrouwen van mijn medespelers en bedank hen daarvoor. Ja, het was een fout van mij, maar dat hoort bij het hele opgroeien als voetballer”, aldus Svilar. “We proberen met Benfica iedere wedstrijd te winnen. In ons stadion, met onze fantastische fans achter ons, proberen we altijd om te winnen en we kunnen dus niet tevreden zijn met deze nederlaag.”

Svilar kon na afloop nog op de complimenten rekenen van José Mourinho, de trainer van de tegenstander: “Ik zie doelmannen liever zo’n goal om de oren krijgen dan dat ze negentig minuten lang op hun lijn blijven staan. Alleen doelmannen die risico durven nemen, kunnen zo’n goal om de oren krijgen. Ik weet zeker dat hij een geweldige doelman wordt.” Svilar maakte zaterdag, tegen Olhanense (0-1 winst), zijn officiële debuut voor Benfica.