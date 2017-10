Eerste rode kaart in CL voor Piqué: ‘Het was een natuurlijke reflex’

Gerard Piqué deed woensdag voor de 92e keer mee in een Champions League-wedstrijd en werd voor het eerst in het miljardenbal op een rode kaart getrakteerd. De verdediger van Barcelona maakte in de ogen van de scheidsrechter opzettelijk hands en kreeg daarvoor, na 42 minuten spelen, zijn tweede gele kaart.

Ernesto Valverde nam het na afloop voor de centrale verdediger op: “Ik denk dat het niet opzettelijk was, het was een natuurlijke reflex. Het was een tegenvaller voor ons, want door zijn wegvallen zag de tweede helft er anders uit. We konden niet naar voren aangezien we met één man minder speelden”, aldus de trainer tegen het Spaanse journaille.

Gerard Piqué lijkt te scoren, maar kan in plaats daarvan het veld verlaten met zijn tweede gele kaart... ?? Terecht? (Let ook op de uitzinnige supporters na de rode kaart ??) Geplaatst door voetbalzone op woensdag 18 oktober 2017

“Toen ik de beelden net terugkeek op televisie, zag het er opnieuw erg onschuldig uit”, doelt Valverde op het incident met Piqué. “Je moet het ook van een andere kant bekijken.” Ondanks de rode kaart won Barcelona met 3-1 van Olympiacos. De doelpunten werden gemaakt door Dimitrios Nikolaou (eigen treffer), Lionel Messi en Lucas Digne.