Aanvalstrio PSG velt Anderlecht; Bayern probleemloos langs Celtic

Paris Saint-Germain en Bayern München liggen op koers voor overwintering in de Champions League. Les Parisiens waren in Brussel dankzij doelpunten van Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Neymar en Ángel Di Maria met 0-4 te sterk voor Anderlecht, dat nog altijd puntloos is. Bayern München had in eigen huis ook weinig moeite en won met 3-0 van Celtic.

Anderlecht - Paris Saint-Germain 0-4

Al na enkele minuten spelen zat Paris Saint-Germain op rozen in Brussel. Na een vlotte combinatie met Marco Verratti kwam Kylian Mbappé vrij in het strafschopgebied. Met een hard, diagonaal schot verschalkte de Fransman Anderlecht-doelman Matz Sels. Toch liet de thuisploeg zich niet uit de weg slaan door de vroege achterstand. De kampioen van België deed heel aardig mee en kreeg via Henry Onyekuru zelfs kansen op de gelijkmaker. Toch stelden les Parisiens nog voor rust orde op zaken.

Mbappé liet eerst nog een grote kans liggen, maar stelde Edinson Cavani vlak voor het rustsignaal met het hoofd in staat om de marge te verdubbelen. In de tweede helft deed Paris Saint-Germain het iets rustiger aan. Neymar deed na 66 minuten spelen zijn duit in het zakje met een slimme vrije trap en zorgde zo voor de 0-3. Kort voor tijd had Onyekuru nog voor een eretreffer kunnen zorgen, maar hij trof de lat. In de slotminuten kregen les Parisiens ook nog het vierde doelpunt: invaller Ángel Di Maria bracht zichzelf twee minuten voor tijd op het scoreformulier. Door de 0-4 zege is Paris Saint-Germain nog altijd zonder puntverlies in de Champions League. Het doelsaldo van de Franse grootmacht is ook indrukwekkend: twaalf doelpunten voor, nul tegen.

Bayern München - Celtic 3-0

Celtic had het mede aan de scheidsrechter te danken dat het niet binnen vijf minuten al tegen een achterstand aankeek. Robert Lewandowski leek de bal ternauwernood binnen te houden en leverde die vervolgens af bij Thiago Alcántara, die raak schoot. De treffer werd echter geannuleerd, omdat de bal bij de voorzet van de Pool over de achterlijn zou zijn geweest. Kort daarna werd Lewandowski gevloerd in het strafschopgebied, maar scheidsrechter Sergei Karasev legde de bal niet op de stip.

Toch stond Bayern na zeventien minuten spelen al op voorsprong, nadat David Alaba nog in kansrijke positie hoog over had geschoten. Een kopbal van Lewandowski werd nog fraai gered door Celtic-doelman Craig Gordon, maar de rebound werd vervolgens simpel binnengetikt door Thomas Müller. Binnen het half uur verdubbelde der Rekordmeister de marge. Kingsley Coman bezorgde de bal na een goede actie op het hoofd van Joshua Kimmich, die met een geplaatste kopbal het net trof.

Direct na rust ging Bayern door waar het in de eerste helft gebleven was. Een hoekschop van Arjen Robben bereikte het hoofd van Mats Hummels, die de 3-0 binnen werkte. Na het vroege doelpunt in de tweede helft speelde der Rekordmeister het duel rustig uit, waardoor de voorsprong niet meer in gevaar kwam. Bayern heeft nu zes punten verzameld uit de eerste drie Champions League-duels, drie punten meer dan naaste achtervolger Celtic.