Tegenwind voor Bosz: ‘Dat mag een club als Dortmund niet overkomen’

Het zit even tegen voor Peter Bosz en Borussia Dortmund. Nadat het afgelopen weekeinde de eerste competitienederlaag leed tegen RB Leipzig (2-3), kwamen die Borussen op Cyprus niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen APOEL Nicosia. Volgens Bosz moet zijn ploeg nu laten zien dat het één team is.

“Het is in het voetbal onmogelijk om een seizoen lang elke wedstrijd met superspel te winnen. Het is eind oktober, we hebben in een week twee keer niet gewonnen. Dat mag een club als Dortmund niet overkomen. Nu moeten we laten zien dat we een écht team zijn”, sprak Bosz op de persconferentie na afloop van het duel op Cyprus. Door het resultaat in Spanje, waar Real Madrid en Tottenham Hotspur elkaar in evenwicht hielden (1-1), wordt overwintering in de Champions League lastig.

“Zelfs als we hier gewonnen hadden was dat nog steeds een slecht resultaat geweest voor ons. We moeten proberen de laatste drie wedstrijden te winnen. Dat is de enige mogelijkheid om nog een kans te maken op de knock-outfase”, stelt de oefenmeester, die doelman Roman Bürki in de fout zag gaan. "Roman heeft ons dit seizoen heel vaak geholpen, hij is heel erg belangrijk geweest. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal.”

“Er zijn ook andere spelers die vandaag kansen gemist hebben, of andere fouten hebben gemaakt. Roman weet dat hij vandaag een fout heeft gemaakt, maar ik verwijt hem niets”, vervolgt Bosz. “In deze wedstrijd was het belangrijk het eerste doelpunt te maken. We hadden kansen genoeg in de eerste helft, maar we schoten de bal over of naast.”