Kaká vreesde doemscenario na goal Kuyt: ‘Gaat het weer gebeuren?’

Kaká speelde afgelopen weekend zijn laatste wedstrijd voor Orlando City FC en de kans is groot dat de Braziliaan zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen gaat hangen. De voormalig wereldvoetballer van het jaar heeft een rijke voetbalcarrière achter de rug en bij FourFourTwo memoreert de ex-speler van onder meer AC Milan twee cruciale wedstrijden in zijn loopbaan.

"De Champions League-finale van 2005 (Liverpool tegen AC Milan, red.) was een historische wedstrijd. We hadden een van de beste verdedigingen in de voetbalgeschiedenis: Dida, Cafú, Jaap Stam, Alessandro Nesta en Paolo Maldini. Toen Hernán Crespo de 0-3 maakte na een pass van mij, waren we zeker van de winst. Ik weet nog steeds niet wat er is gebeurd, maar Liverpool kwam binnen zes minuten langszij", aldus de routinier.

"Het voelde zo slecht toen Jerzy Dudek de strafschop van Andriy Shevchenko stopte in de penaltyserie. Ik heb veel wedstrijden en titels gewonnen om de pijn te verzachten; het blijft echter een heel belangrijk duel in mijn leven", vervolgt de 35-jarige Kaká, die twee jaar later voor de tweede keer tegenover Liverpool stond in de finale van het miljardenbal.

"De returnwedstrijd. We hadden zoveel motivatie om ons te revancheren. Pippo Inzaghi scoorde zijn tweede in de 82e minuut, nadat hij José Manuel Reina passeerde. Maar toen Dirk Kuyt in de laatste minuut de aansluitingstreffer maakte, kwamen bij ons allen dezelfde vragen bovendrijven: 'Gaat het weer gebeuren? Gaan we verliezen?' Je kon de spanning voelen, maar dit keer gaven we de fans wat we ze verschuldigd waren. Het waren mijn hoogtijdagen; 2007 was het belangrijkste jaar in mijn carrière."