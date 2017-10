‘Ik hoop dat hij geschiedenis kan schrijven voor Inter, hij heeft alles'

Internazionale wist de stadsderby met AC Milan afgelopen weekeinde in zijn voordeel te beslissen (3-2) en gaf zijn sterke seizoensstart in de Serie A zo een passend vervolg. I Nerazzurri lieten dit seizoen pas twee punten liggen in de competitie en hijgen koploper Napoli dan ook in de nek. Volgens oud-spits Diego Milito ziet de toekomst van de club er weer rooskleurig uit.

De Argentijn maakte onderdeel uit van het elftal van Inter dat in 2010 voor het laatst beslag legde op de Scudetto. Daarna speelden de Milanezen nog maar zelden een rol van betekenis in de titelrace. "De omstandigheden zijn ernaar om weer te dromen", vertelt Milito in gesprek met La Gazzetta dello Sport over de titelkansen van zijn voormalige werkgever. "Het team heeft een enorme groei doorgemaakt. Ze hebben een goede trainer (Luciano Spalletti, red.) en grote spelers."

Milito is met name onder de indruk van landgenoot Mauro Icardi. De aanvaller nam in de derby met Milan de volledige doelpuntenproductie van Inter voor zijn rekening. "Ik hoop dat hij geschiedenis kan schrijven voor Inter, en wellicht ook in de nationale ploeg voor Argentinië", vervolgt hij. "Hij heeft alles om te slagen. Hij is dodelijk in het strafschopgebied, hij is intelligent en beschikt over een doelpunteninstinct. Zodra hij zich in de as van het veld begeeft, kan een verdediger het gevaar niet meer neutraliseren."