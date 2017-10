Newcastle United officieel te koop gezet: ‘Verplichting aan alle fans’

Newcastle United is door eigenaar Mike Ashley officieel te koop gezet. De roemruchte Engelse club laat maandag via de officiële kanalen in een verklaring weten dat St. James Holdings Limited, het bedrijf van Ashley, de aandelen bij een goed bod graag van de hand wil doen.

Ashley is sinds 2007 de baas op St. James' Park, maar slaagde er met the Magpies eigenlijk nimmer in zich te onttrekken aan de grijze middenmoot in Engeland. De club eindigde in het seizoen 2011/12 nog wel op een knappe vijfde plaats, maar zakte daarna ver terug. Newcastle United degradeerde twee jaar geleden uit de Premier League, maar is inmiddels weer terug op het hoogste niveau en hoopt de weg naar boven nu definief in te kunnen slaan.

"Als een van de oudste en populairste club in de Premier League heeft Newcastle een duidelijke richting nodig om een succesvolle toekomst te kunnen garanderen. Dat is ook een verplichting aan alle fans", zo valt er te lezen in het statement. "Om de beste voorwaarden te creëren voor het zetten van een nieuwe stap, met de daarmee gepaard gaande investeringen, heeft de huidige eigenaar besloten dat het in het belang van Newcastle en zijn fans is om de club te koop aan te bieden." Volgens de BBC moet de verkoop van de club voor het einde van dit jaar reeds beklonken zijn.