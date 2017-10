‘Drie keer afgewezen worden is nog erger dan dat je niet bij het WK bent'

Als het aan Arno Vermeulen ligt, meldt de KNVB zich vandaag of morgen nog bij Thomas Tuchel. De analist ziet in de Duitse oefenmeester de perfecte opvolger van Dick Advocaat als bondscoach van Oranje. Zeljko Petrovic is het daar niet mee eens en vindt dat de KNVB zich niet lukraak bij allerlei trainers moet melden.

“Dat zou ik nooit doen. Weet je waarom? Omdat je in een positie komt dat twee, drie namen nee zeggen tegen Oranje. Dat is nog erger dan dat je niet bij het WK bent. Dan kom je echt in de onderste regionen”, zegt Petrovic bij Studio Voetbal. “Je moet wel goed informeren, zodat je niet twee of drie keer op je bek gaat. Ik vind Tuchel een goede trainer.”

Vermeulen is namelijk van mening dat de KNVB het gewoon moet proberen bij Tuchel. “Het gebeurt wel vaker dat je goed informeert of iemand beschikbaar is voor die positie”, stelt de analist. “Er zijn een paar mogelijkheden. Ik vind Thomas Tuchel een heel interessante coach. Als ik de KNVB was zou ik morgen naar hem toe gaan en vragen of hij zou willen.”