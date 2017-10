Josep Guardiola moet strijdplan uitstippelen om Dries Mertens te stoppen

Manchester City zette in de eerste twee groepswedstrijden een flinke stap richting de knock out-fase van de Champions League, met zeges op Feyenoord (0-4) en Shakhtar Donetsk (2-0). Napoli verloor in Oekraine met nipt verschil, 2-1, en herstelde zich in eigen huis met een 3-1 zege op Feyenoord. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Etihad Stadium, dinsdagavond vanaf 20.45 uur.

O De enige officiële confrontatie tussen Manchester City en Napoli vond in 2011/12 plaats, in de groepsfase van de Champions League. De Italianen bleven ongeslagen; een 1-1 gelijkspel in Manchester en een 2-1 zege in het eigen Stadio San Paolo.

O Napoli won echter nog nooit een officiële uitwedstrijd tegen een Engelse club; één remise en vijf nederlagen in zes visites aan Engeland. Daarin kreeg de Italiaanse club bovendien vijftien doelpunten tegen en scoorde men zelf slechts driemaal.

O Het is de eerste keer dat Manchester City het maximale aantal punten heeft behaald uit de eerste twee speeldagen van de groepsfase van de Champions League. Het is ook de eerste keer dat men in de groepsfase tweemaal op rij de nul heeft gehouden.

O Manchester City heeft niet één van de laatste tien thuiswedstrijden in de groepsfase van de Champions League verloren: zeven zeges, drie remises. Dat is ook meteen de beste thuisreeks van de Engelsen in deze competitie. De laatste thuisnederlaag in de Champions League dateert van september 2015, toen Juventus met 1-2 in het Etihad Stadium won.

O Niet één van de 38 wedstrijden van Manchester City in de groepsfase van de Champions League eindigde doelpuntloos.

O Manchester City neemt voor de zevende opeenvolgende keer deel aan de groepsfase van de Champions League. De Engelsen kwamen slechts eenmaal voorbij de laatste zestien; in 2015/16 was Real Madrid uiteindelijk in de halve finales een maatje te groot.

O Napoli bereikte in twee van de drie laatste Champions League-deelnames de knock out-fase van het toernooi, maar kwam nooit verder dan de laatste zestien.

O Dries Mertens was bij liefst negen van de laatste veertien doelpunten van Napoli in de Champions League betrokken: drie assists, zes treffers.

O Niet één van de twaalf uitwedstrijden van Napoli in de Champions League eindigde doelpuntloos. De Italianen verloren nog nooit twee uitduels op rij in dit toernooi.

O David Silva was in zijn vier optredens voor Manchester City in de Champions League in dit kalenderjaar goed voor drie assists.

O Geen enkele speler in de Champions League had meer balcontacten op de eerste twee speeldagen dan John Stones: 261 keer.