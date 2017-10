‘Ik doe eigenlijk niets met mijn rechter, alleen lopen en gas geven in de auto’

Yassin Ayoub blonk zaterdagavond uit bij FC Utrecht. Met een doelpunt en een assist had de middenvelder een groot aandeel in de 3-1 zege op SC Heerenveen en daarmee kwam er een einde aan een reeks van drie wedstrijden zonder overwinning. "Het was een moeilijke periode", erkende Ayoub na afloop van het duel.

"Voetbal is eigenlijk heel makkelijk, maar het is moeilijk om makkelijk te voetballen", zo haalde Ayoub een Cruijffiaanse uitspraak uit de kast, in gesprek met Voetbal International. "Voetbal begint bij strijd leveren. Mooi voetballen komt daarna wel. We hadden Heerenveen uit de counter nog meer pijn kunnen doen. Dat is een punt van aandacht, want dan loop je nog voor rust verder weg."

Het linkerbeen van Ayoub zorgde voor het klasseverschil: hij schoot een vrije trap in de kruising en stond met een fraaie assist met buitenkant links aan de basis van de 2-1 van Jean-Christophe Bahebeck. "Ik doe eigenlijk niets met mijn rechterbeen, alleen lopen en gas geven in mijn auto. Als je een goed linkerbeen hebt waar je veel mee kan, dan kan het zo zijn dat je je rechterbeen kan vergeten."