‘Als je het vergelijkt met Ajax snapt men het hier in Dortmund sneller en beter’

Borussia Dortmund staat soeverein aan kop in de Bundesliga. Na zeven competitieduels staan die Borussen eerste, met vijf punten voorsprong op nummer twee Bayern München. Zaterdag staat het treffen met RB Leipzig op het programma en Peter Bosz geeft vrijdag aan dat hij hoopt dat zijn ploeg net zo goed voor de dag komt tegen die Roten Bullen als Ajax afgelopen januari deed.

"Ik kijk graag naar Leipzig", zegt de ex-trainer van de Amsterdammers, geciteerd door onder meer Kicker. "Ze hebben goede spelers en spelen met veel druk naar voren, zoals ik het graag zie." Toch wil Bosz tegen de huidige nummer vier van de Bundesliga van eigen kracht uitgaan. "We gaan de wedstrijd in zoals altijd: om het spel te winnen op de manier hoe wij het altijd doen."

Waar Bosz bij Ajax veel tijd nodig had om zijn systeem erin te slijpen, lijkt dat bij Dortmund een stuk sneller te zijn gebeurd. "Als je het vergelijkt met Ajax snapt men hier in Dortmund sneller en beter wat wij willen. We zijn op de goede weg, maar mijn filosofie voor de volle honderd procent implementeren? Dat gaat niet lukken", vervolgt de oefenmeester, die afgelopen januari met Ajax nog met 5-1 wist te winnen van RB Leipzig bij een oefenduel. "Ik zou direct voor dat resultaat tekenen. We willen de wedstrijd zo gauw mogelijk naar ons toetrekken, om vervolgens kansen te creëren en goals te maken."