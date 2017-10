‘Op dat moment was PSV daar populairder dan in Nederland’

PSV wil de toch al warme banden met Mexico op commercieel vlak nog meer aanhalen. De Eindhovense club is ongekend populair in het Noord-Amerikaanse land, nu Hirving Lozano het tenue van PSV om de schouders draagt én goed presteert. Lozano kopte zijn vaderland bovendien hoogstpersoonlijk naar het WK van volgend jaar in Rusland.

Wat PSV via zijn eigen kanalen ook publiceert over Lozano, de online clicks schieten door het plafond. De Eindhovense club onderzoekt derhalve de mogelijkheden. "Een Spaanstalige vorm van ons eigen clubkanaal bijvoorbeeld", legt algemeen directeur Toon Gerbrands in De Telegraaf uit. "Ik kan wel zeggen dat we de populariteit van Lozano in de goede zin van het woord hebben onderschat."

Het filmpje waarin bekend werd dat Lozano met rugnummer 11 zou gaan spelen, bereikte in totaal achttien miljoen mensen via social media. "Op dat moment was PSV in Mexico City populairder dan in Nederland." Gerbrands hoopt dat Lozano dan ook langer dan één seizoen in Eindhoven blijft, uiteraard ook om sportieve redenen. "Hij wil naar de top, maar voordat je naar de zeventiende verdieping van een flatgebouw gaat, is het misschien handig even te stoppen op de twaalfde of veertiende etage."