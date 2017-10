Bondscoach constateert ‘oude tactiek’: ‘Opvallend veel vrouwelijk bezoek’

Paraguay verloor dinsdagnacht in eigen huis van Venezuela (0-1), waardoor de thuisploeg zich niet bij de eerste vijf landen schaarde in de WK-kwalificatiepoule van Zuid-Amerika. Rafael Dudamel, bondscoach van Venezuela, prees na afloop de vechtlust van zijn team en gaf tegelijkertijd complimenten aan zijn pupillen dat ze de opvallende vrouwelijke aanwezigheid bij hun hotel hebben genegeerd.

Volgens Dudamel waren er de avond voor het treffen met Paraguay opvallend veel vrouwen aanwezig in de lobby van het hotel waar de spelers en staf van Venezuela verbleven. De bondscoach claimt dat er prostituees op zijn manschappen zijn afgestuurd: "Er waren verschillende vrouwelijke bezoekers bij het hotel. Maar voetballers zijn geëvolueerd. We zijn niet verrast dat er vrouwelijke bezoekers waren."

"We weten niet wie ze gestuurd hebben, maar dit is een oude tactiek", besluit Dudamel. Paraguay had voor het treffen met Venezuela nog kans op een ticket voor het WK in Rusland. De thuisploeg creëerde meer kansen, maar Yangel Herrera schoot de bezoekers naar de 0-1 winst. Venezuela, dat geen kans meer maakte op plaatsing voor het WK, is laatste geëindigd in de groep, met twaalf punten uit achttien wedstrijden.