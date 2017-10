Filipe Luís had problemen: ‘Bij Ajax heb ik mezelf nooit gevonden’

Filipe Luís is al jarenlang een vaste kracht bij Atlético Madrid, maar de 32-jarige linkervleugelverdediger zegt in gesprek met El Mundo dat hij zonder zijn vader nooit zo ver was gekomen in zijn voetbalcarrière. De Braziliaan, die in 2004 een jaar door Ajax werd gehuurd van Figueirense, onthult dat hij eerder in zijn loopbaan allesbehalve professioneel handelde.

"Ik had vaak mijn momenten van uitgaan, waarbij ik veel meer dronk dan dat ik eigenlijk mocht en kon", geeft de routinier aan. "Bij Ajax was ik erg jong en heb ik mezelf nooit gevonden, ook bij Real Madrid Castilla niet. Gelukkig heeft mijn vader me weer op het juiste spoor gebracht. Ook Miguel Ángel Lotina (destijds trainer bij Deportivo La Coruña, red.) heeft me enorm geholpen. Ik begreep toen dat, als ik niet volwassen zou worden, ik niet zou slagen."

"Ik ben nu een gelukkig mens, ook omdat ik niet heel hard hoef te werken", vervolgt de 31-voudig international. "Er is inderdaad veel druk, maar weinig uren en ik krijg goed betaald. En ik kijk om me heen en zie hoe 'gewone' mensen leven. Ik weet wat er allemaal speelt. Dus het minste wat ik kan doen is mijn vak serieus nemen, want ik heb de mooiste baan in de hele wereld."

De ex-speler van Chelsea zegt dat hij een stuk nuchterder in het leven staat dan veel van zijn collega's: "Tachtig procent van de spelers leeft in een bubbel, vooral de jonge spelers. Ze denken dat als ze met een bekende tassenmerk onder hun arm lopen, schoenen van vierhonderd euro dragen en acht tatoeages hebben ze al grote sterren zijn en dat mensen ze respecteren. Ze zijn vergeten hoe de echte wereld in elkaar steekt."