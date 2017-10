FC Lisse loopt 15.000 euro mis: ‘We nemen het de KNVB en Hoek kwalijk’

FC Lisse kreeg woensdagavond een forse tegenvaller te verwerken. De tweededivisionist werd alsnog uitgeschakeld in de KNVB Beker, nadat HSV Hoek de strafschoppen deze keer wel beter nam. Robbert de Ruiter, trainer van FC Lisse, reageerde na afloop in gesprek met FOX Sports dan ook buitengewoon teleurgesteld op de gang van zaken.

De strafschoppenserie werd drie weken geleden namelijk wél door FC Lisse gewonnen. Doordat de strafschoppen destijds via het ABBA-systeem genomen werden, moest de penaltyreeks nu over. De Ruiter neemt zijn ploeg niks kwalijk na de nederlaag. “Maar de KNVB en Hoek wel. Soms moet je gewoon je verlies nemen. Als je een penalty minder binnenschiet dan de tegenpartij heb je verloren”, stelt de oefenmeester.

“Dan kan je je verschuilen achter regels, maar die waren niet in het voordeel of nadeel van één ploeg. Als het ons was overkomen dan had ik moeten zien of wij naar Hoek waren afgereisd. Ik had uit principe toch vriendelijk verzocht om niet mee te hoeven”, aldus De Ruiter. De premie voor het bereiken van de volgende ronde van de KNVB beker (15.000 euro) zou over de spelers van FC Lisse verdeeld worden.

“Als je studeert kun je dat geld heel goed gebruiken. Dat wordt dan in één klap van je afgenomen. Dat doet pijn”, vervolgt De Ruiter zijn verhaal. “Wij hebben drie weken geleden feestgevierd, wij hebben een keeper op de schouders gehad en de jongens hadden een behoorlijk bedrag op hun rekening kunnen bijschrijven.”