‘Ik denk dat de familie van Hazard maar in Nederland aan de bak moet’

Arjen Robben nam dinsdagavond in stijl afscheid als international van het Nederlands elftal. Met twee treffers hielp de rechtsbuiten Oranje langs Zweden in de WK-kwalificatiestrijd, maar het was niet genoeg voor plaatsing voor het eindtoernooi. Nederland neemt afscheid van een ‘wereldklassespeler’, zo stelt Jan Mulder.

"Ik heb grote bewondering voor hem. Het ontroerde mij zelfs. Een grootse carrière van Robben”, vertelt Mulder aan Sporza. “Hij is een wereldklassespeler waar Nederland en de hele voetbalwereld heel dankbaar voor mogen zijn. In de Nederlandse geschiedenis staat Robben net niet op gelijke hoogte van Marco van Basten en Johan Cruijff, maar bij de rest wel. Ruud Gullit? Ja.”

Mulder ziet de toekomst van Nederland voor op de korte termijn somber in: “Er is geen Robben of Rob Rensenbrink meer aanwezig in Nederland. Het is geen kwestie van opleiding of verkeerd doen. Je moet ook een beetje geluk hebben dat die jongens geboren worden. Ik denk dat de familie Eden Hazard maar in Nederland aan de bak moet.”

Hazard was dinsdagavond twee keer trefzeker in de afsluitende kwalificatiewedstrijd van België tegen Cyprus en Thorgan Hazard nam eveneens een treffer voor zijn rekening. De Belgen plaatsten zich eenvoudig voor het WK in Rusland, waar Robben het toernooi komende zomer vanaf de bank zal bekijken. De speler van Bayern München kwam tot 96 interlands, waarin hij 37 keer het net vond.