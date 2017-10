‘Hopelijk komt mijn droom uit en dat is spelen in Liverpool 1’

Bobby Adekanye hoopt dit seizoen zijn debuut te maken in het eerste elftal van Liverpool. De achttienjarige rechtsbuiten vertrok twee jaar geleden naar the Reds en werkt zijn wedstrijden af voor de beloften en de Onder-19. Adekanye zegt er hard voor te werken om een kans te krijgen in Liverpool 1.

“Hopelijk komt mijn droom dan uit en dat is spelen in het eerste van Liverpool”, aldus Adekanye in een interview met Voetbalzone. Hij trainde vorig seizoen al een paar keer mee met de selectie en sprak toen ook met manager Jürgen Klopp: “Hij zei een paar goede dingen tegen me: Klopp zei dat ik niet te nerveus moet zijn en dat ik mezelf gewoon moeten laten zien.”

“Hij zei dat ik vooral moest genieten en dat klopt ook wel, want als ik geniet, haal ik het beste uit mijn spel. Klopp is een goede trainer en geeft de jeugdspelers die voor hem willen werken de kans. Ik ben bereid om hard te werken en we zullen dan wel zien waar het schip strandt”, besluit Adekanye, wiens contract afloopt. Hij heeft er echter vertrouwen in dat dat aan het einde van het seizoen verlengd wordt.