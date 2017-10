‘Ik had Oranje graag eerder willen helpen, ik ben al een halfjaar in vorm’

Het einde van de WK-kwalificatiereeks en de uitschakeling van Oranje bezorgt Ryan Babel een dubbel gevoel. De aanvaller van Besiktas baalt van de uitschakeling van het Nederlands elftal, maar is ook blij dat hij na zes jaar weer werd opgeroepen. Babel had in de interlands tegen Wit-Rusland en Zweden een basisplaats en was er het liefst al eerder in de groepsfase bij geweest.

“Achteraf had je er graag eerder bij willen zijn om te helpen. Ik denk dat ik al een half jaar uitstekend in vorm ben, maar dat is achteraf natuurlijk altijd makkelijk om te zeggen. Ik ben in ieder geval 'humble' en blij dat ik er nu toch bij heb mogen zijn”, vertelt hij na de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Zweden aan NUsport.

Arjen Robben was, in wat zijn laatste interland voor het Nederlands elftal bleek, met twee doelpunten de grote man aan de kant van Oranje en Babel vond het een prachtig afscheid voor de captain: “Hij is een grote speler, die heel belangrijk voor ons is geweest. Altijd jammer als zulke spelers afscheid nemen. Hij was altijd een speler waar ik veel van geleerd heb en ik hoop dat hij nog jaren mee kan bij Bayern München.”

Met het afscheid van Robben en het naderende vertrek van bondscoach Dick Advocaat komt er een einde aan een tijdperk voor Oranje en Georginio Wijnaldum weet dat er veel werk aan de winkel is: “Wat er moet veranderen? Heel veel natuurlijk.” Op namen weigert de middenvelder van Liverpool, die eerder na het vertrek van Danny Blind aangaf Louis van Gaal graag terug te zien als bondscoach, nu niet ingaan: “Anders blijven we bezig. Ik zie wel wat er gebeurt, want ik heb daar geen invloed op. Het is aan de KNVB”, laat hij weten in gesprek met Voetbal International.