Justin Kluivert redt met fraaie eerste treffer punt voor Jong Oranje in Kiev

Jong Oranje is er, nadat afgelopen vrijdag op de leeftijdsgenoten van Letland de eerste overwinning van de EK-kwalificatiereeks werd geboekt, dinsdagavond niet in geslaagd om drie punten op te halen in Oekraïne. De ploeg van bondscoach Art Langeler kwam in Kiev niet verder dan een 1-1 gelijkspel, waardoor het in punten gelijk blijft staan met de Oost-Europeanen. Jong Engeland is koploper in de poule, gevolgd door Jong Schotland, dat tegelijkertijd met 0-2 won van Letland.

De openingsfase in de Oekraïense hoofdstad was voor de thuisploeg en balverlies van Frenkie de Jong leidde al snel tot een aardige mogelijkheid voor Viktor Kovalenko. Jong Oranje kreeg via Steven Bergwijn een opening om iets terug te doen, maar de aanvaller van PSV had te veel tijd nodig. Na een klein halfuur spelen eiste Denzel Dumfries een hoofdrol op door eerst goed in te grijpen en daarna bij de daaropvolgende corner hands te maken. Kovalenko zette zich achter de strafschop en verschalkte Justin Bijlow vanaf elf meter.

Jong Oranje moest na de rust in de achtervolging en dat leidde al snel tot een aardige kansen voor Bergwijn en Gervane Kastaneer, die in de rebound uiteindelijk naast schoot. De aanvaller van 1. FC Kaiserslautern had een kleine tien minuten later meer geluk en kon de bal na een indrukwekkende sprint afleggen op Justin Kluivert, waarna de Ajacied de bal in de rechterbovenhoek joeg en zo voor zijn eerste treffer tekende. Dankzij goed uitkomen van Bijlow bleef een foutje van Dumfries in de slotfase onbestraft, terwijl Bart Ramselaar aan de overkant nog voor gevaar dacht te kunnen zorgen. De steekpass op de ingevallen middenvelder miste echter net de precisie om hem richting Andriy Lunin te sturen.