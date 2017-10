Dembélé krijgt trap na uit Dortmund: ‘Hij had een schorsing verdiend’

Ousmane Dembélé werd afgelopen zomer voor minimaal 105 miljoen euro gehaald door Barcelona, nadat de Franse aanvaller weigerde op de training van Borussia Dortmund te verschijnen. Dembélé forceerde een transfer, tot ontsteltenis van trainer Peter Bosz en het bestuur van die Borussen. Karl-Heinz Riedle vindt dat Dembélé sancties verdiende.

Démbéle is momenteel herstellende van een hamstringblessure en is tot op heden niet verder gekomen dan 122 minuten voor de Catalanen. De jonge aanvaller had afgelopen zomer zijn zinnen gezet op een transfer naar zijn droomclub, maar onder meer enkele medespelers hekelden de acties van Dembélé. Ook Riedle, voormalig spits van Dortmund, kan geen begrip opbrengen voor de handelwijze van het twintigjarige talent.

"Hij heeft een geweldige impact gehad bij Dortmund, we wisten dat het moeilijk was hem te behouden. Hij wilde spelen voor Barcelona. Ik vond de manier waarop het gebeurde echter heel slecht. Hoe hij Dortmund onder druk zette, dat was een grap. Je moet worden geschorst als je dat soort dingen doet", aldus Riedle, die twee keer scoorde in de gewonnen Champions League-finale tegen Juventus in 1997 (3-1), in gesprek met Omnisport.