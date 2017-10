Ierland geniet van Nederlandse publiekslieveling: ‘Ik droom van Engeland’

De Nederlandse driekleur wappert sinds kort bij iedere thuiswedstrijd van St. Patrick’s Athletic op de tribunes van Richmond Park in Dublin. In een aantal maanden is Jordi Balk uitgegroeid tot publiekslieveling in Ierland. Met de Nederlandse verdediger in de gelederen ligt de achtvoudig Iers kampioen op koers om aan degradatie te ontsnappen.

Door Chris Meijer

Toen Balk afgelopen zomer arriveerde in Ierland, stond de club er een stuk minder voor. De League of Ireland loopt per kalenderjaar, wat betekent dat de competitie eind februari begint en eind oktober eindigt. Balk speelde op 9 juli zijn eerste wedstrijd voor St. Patrick’s Athletic, dat op dat moment voorlaatste stond in de Ierse competitie. Aan het einde van de rit degraderen de laatste drie, waardoor alle zeilen moesten worden bijgezet om aan degradatie te ontsnappen. In de eerste wedstrijd verloor Balk weliswaar van Cork City, dat nu reeds kampioen geworden is, maar al snel werd de weg naar boven ingeslagen.

Na vijf overwinningen, twee remises en drie nederlagen is St. Patrick’s Athletic inmiddels opgeklommen naar de achtste plaats, met één punt voorsprong op de gevarenzone. Het puntenaantal is sinds de komst van Balk verdubbeld: van 17 naar 34 punten. In de komende drie wedstrijden, tegen Galway United, Cork City en Derry City, moeten the Saints deze voorsprong zien vast te houden. “Wij zijn veel te goed om te degraderen, dat meen ik echt”, vertelt Balk.

Hoe bevalt het in Ierland?

“Het bevalt tot nu toe heel erg goed. De club heeft me heel goed geholpen. De resultaten zijn heel goed. Ik ben blij dat ik onderdeel mag uitmaken van deze groep en voor mij is het persoonlijk ook een fantastische ervaring hier. Het acclimatiseren ging heel snel, ik ben heel erg goed opgevangen door de jongens en de club. De elektriciteit viel bijvoorbeeld een keer om elf uur ’s avonds uit. Ik belde iemand van de staf op en die kwam hier direct naartoe om het te regelen. De mensen zijn hier super enthousiast en aardig.”

Jordi Balk in het shirt van FC Oss

Na tweeënhalf jaar bij FC Oss verkaste Balk afgelopen zomer naar St. Patrick’s Athletic. In Oss kwam de verdediger tot 71 wedstrijden, waarin hij voor één doelpunt en één assist zorgde. Balk kende een goede periode in de Jupiler League, maar achtte zichzelf rijp voor een nieuw avontuur in het buitenland. Eerder speelde hij een halfjaar bij het Schotse Ross County, nadat hij had besloten om zijn contract bij FC Utrecht niet te verlengen.

Hoe ben je dan in Ierland terecht gekomen?

“Mijn zaakwaarnemer Alexander Zondervan van Box to Box Agency heeft connecties in Engeland, Schotland en Ierland. Ik had het gevoel dat ik toe was aan een nieuwe stap, een nieuw avontuur. Ik heb hem gevraagd om zich op die landen te focussen. Uiteindelijk wil ik naar Engeland, dat lijkt me echt geweldig. Daar leeft het voetbal het meest, dat is nergens ter wereld beter. Toen kwam hij met Ierland en ik had in het begin helemaal geen idee hoe de competitie werkte. Ik had er nooit over nagedacht om naar Ierland te gaan. Het eerste wat in je opkomt is Engeland en Schotland. Natuurlijk had ik gezegd dat ik openstond voor Ierland, als dat land een leuke competitie had. Ik had daar helemaal geen idee van. Ik ging eigenlijk met weinig verwachtingen hierheen. Het heeft me positief verrast.”

Had je direct een goed gevoel bij St. Patrick’s Athletic?

“Absoluut. Deze club wilde me zo snel mogelijk binden en dat geeft een goed gevoel. Er speelden wel wat dingen in Engeland en Schotland, maar dat was nog niet concreet. Mijn naam stond op lijstjes en er werd geïnformeerd, dat soort dingen. Maar deze club was echt concreet, ze waren dringend op zoek naar een centrale verdediger. Toen ik hoorde dat er interesse was, ben ik hier eerst naartoe gegaan. Ik heb met de trainer gesproken en ik ben bij een wedstrijd aanwezig geweest, om te kijken hoe het er hier aan toegaat. Ik werd meteen heel enthousiast, over de entourage en het speltype. Na twee trainingen en een oefenwedstrijd tekende ik hier. Het kan voor mij een ideale opstap zijn, dat heb ik ook met mijn familie besproken.”

Je hebt dus bewust voor de Ierse competitie gekozen?

“Heel bewust. Sinds ik klein ben, heb ik de droom om ooit in Engeland te voetballen. Of het nou in de League Two of de League One is, dat maakt niet uit. De stap naar Engeland of Schotland is vanaf hier een stuk korter, dus het is een hele bewuste keuze om in Ierland ervaring op te doen en goed te spelen, zodat ik in de toekomst de kans kan krijgen om de stap verder te maken.”

Waarom trekt het voetbal in Groot-Brittannië en Ierland je zo?

“De sfeer is echt ongeëvenaard, ik vind het schitterend hoe de mensen hier met voetbal bezig zijn. Het voetbal is net als in Engeland en Schotland heel direct en fysiek, dat type spel staat mij heel erg aan. Ik ben een centrale verdediger die kan koppen, die redelijk snel is en goed kan tackelen. De lange bal wordt hier regelmatig gebruikt. Dat zijn allemaal dingen die me erg goed liggen. In Nederland wordt er veel gehamerd op mooi spel, je moet goed voetballen om een resultaat te behalen. Het maakt hier niet uit als je met 1-0 wint en heel slecht gespeeld heb. Het gaat erom dat je punten binnenhaalt. Als je een tackle maakt of een bal wegschiet, word je toegejuicht en klappen ze voor je. In Nederland zeggen ze dan: Die verdediger kan er niks van, die kan niet uitverdedigen.”

De Ierse competitie staat niet te boek als een grote competitie en geniet weinig bekendheid in Nederland. Onterecht, zo meent Balk: “Het is echt een hele leuke competitie, met clubs als Dundalk, Shamrock Rovers en Cork City. Toevallig speelden we laatst achter elkaar de derby’s tegen Bohemians en Shamrock Rovers. Het stadion zat nagenoeg vol, er waren heel veel uitsupporters. Als je het publiek tegen elkaar tekeer hoort gaan, dat is echt mooi. Het voetbal leeft hier enorm, de mensen zijn echt voetbalgek.”

St. Patrick's Athletic op bezoek bij Drogheda United.

Hoe merk je dat?

“De supporters reizen massaal mee naar uitwedstrijden, ook als het minder gaat. Bij Feyenoord gebeurt dat bijvoorbeeld ook, maar bij bepaalde clubs in Nederland word je uitgefloten en komen ze niet meer naar het stadion. Ondanks dat deze club traditioneel een grote club is en het dit jaar een stuk minder gaat, blijven de fans komen. Ze hebben ook een spandoek met: never relegated, always celebrated. De supporters geloven er ook in dat we niet gaan degraderen, dat is mooi om te zien.”

Wat moeten we ons voorstellen bij de faciliteiten in de Ierse competitie?

“De velden zijn wel echt geweldig. Grasvelden, gelukkig. Kunstgras vind ik eigenlijk niks. Je went er wel aan, als je er iedere dag op traint. Bij Oss trainden we in het stadion op kunstgras, dan is het bijna raar als je weer op gras moet spelen. In Nederland zijn we gewend om bij het stadion te trainen, maar hier train je ergens anders. Bij onze trainingsvelden zit ook een gym, maar het is bijvoorbeeld niet zo dat we lunchen op de club. Dat is bij andere clubs wel anders geregeld, maar ik ben wel heel tevreden over de faciliteiten.”

Nominated for the SSE Airtricity League Player of the month for August! Unfortunately next few weeks no game. After the break Very important games coming for us! Een bericht gedeeld door Jordi Balk (@jordibalk) op 8 Sep 2017 om 9:53 PDT

De Ierse competitie eindigt over tweeënhalve week. Op 27 oktober speelt St. Patrick’s Athletic zijn laatste wedstrijd tegen Derry City, waarna Balk even terug zal keren naar Nederland. Het contract van de verdediger in Dublin loopt aan het einde van dit kalenderjaar af. “De club heeft al laten merken dat ze me langdurig willen binden als we op het hoogste niveau blijven, ze zijn enorm tevreden. Ik heb zelf gezegd dat ik tot het einde van het seizoen wilde tekenen, omdat ik dan met mijn vriendin kan kijken hoe het bevalt en wat ik er zelf van vind.”

Zou je ook nu al een stap hogerop kunnen maken?

“Ik ben nog helemaal niet bezig met andere aanbiedingen. Met mijn zaakwaarnemer heb ik afgesproken dat we eerst het seizoen goed afmaken, want ik mag toch niet eerder dan 1 januari ergens tekenen. Daar wil ik in mijn hoofd ook nog niet mee bezig zijn, dat heeft toch geen zin. Ik heb wel vernomen dat mijn naam in de Ierse competitie al rondgaat. Ik heb ook al een nominatie gehad voor speler van de maand en regelmatig in het team van de week gestaan, dus dat zorgt wel voor aandacht.”

“Ik ben pas 24, in het buitenland ben je nog een jonkie. In de Jupiler League word je al oud op die leeftijd. Ik heb een appartement in het centrum van Dublin, dus er is een hoop te beleven hier. Het is gewoon een heel mooi avontuur, we zien wel waar het gaat eindigen. We moeten eerst zorgen dat we erin blijven. Misschien komt er dan een andere club langs voor mij. Maar ik heb het hier enorm naar mijn zin.”