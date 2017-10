Chelsea-talent gefrustreerd: 'Je offert veel op, en wat krijg je terug? Niets!’

Charly Musonda weet maar niet door te breken bij Chelsea. De twintigjarige linksbuiten, die ook aan de rechterkant uit de voeten kan, heeft dit seizoen slechts drie keer in de hoofdmacht van the Blues gespeeld en de Belg heeft op Instagram zijn frustraties geuit over de wijze waarop de club omgaat met zijn persoon.

"Je offert veel op, je werkt hard, harder, je geeft meer dan wordt verwacht en meer dan je kan omdat je nou eenmaal van voetbal houdt. En wat krijg je terug? Letterlijk niets. Klaar. Dit gezegd hebbende zal ik echter door blijven strijden met dezelfde vastberadenheid en betrokkenheid", aldus de Belgisch jeugdinternational, die in 2012 zich aansloot bij de Londenaren.

Zijn broer Lamisha, die voetbalt bij het Spaanse UE Llagostera, steunt de jongeling door bij het bericht Chelsea nogmaals te bekritiseren: "Het lijkt erop dat Chelsea niet eens weet wat de club heeft als ze Cristiano Ronaldo en Lionel Messi in de jeugdacademie hebben zitten." Musonda, die nog tot medio 2019 vastligt op Stamford Bridge, was naar verluidt in gesprek met Chelsea over een nieuwe verbintenis.