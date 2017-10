‘Hij is iemand die zich de komende twee, drie jaar gaat melden in Oranje’

Wanneer Oranje dinsdagavond niet met zeven doelpunten verschil wint van Zweden, gaat de ploeg van bondscoach Dick Advocaat definitief niet naar het WK. Het eerstvolgende eindtoernooi waar het Nederlands elftal zich dan voor kan kwalificeren is het EK van 2020. De selectie van Oranje zal er dan een stuk anders uitzien en de talenten van nu hebben zich dan misschien wel ontwikkeld tot international. Een van die talenten is mogelijk sc Heerenveen-verdediger Kik Pierie.

Volgens Maarten Wijffels, Oranje-watcher voor het Algemeen Dagblad, loopt er meer dan genoeg talent rond in Nederland. Pierie ziet hij het ver schoppen. "Pierie passte zoveel mogelijk vóóruit. Niet steeds breed of terug", schrijft hij. "En als er duels moesten worden uitgevochten, stond hij zijn mannetje. Laatst speelde de 17-jarige Pierie zijn eerste topper in de Eredivisie, Heerenveen - PSV. Hij hield - nu als centrale verdediger - de spitsen van PSV van scoren af en toen hij een keer brutaal mee ging naar voren, kwam er weer zo'n bijna achteloze steekbal."

Wijffels verwacht veel van het zeventienjarige Heerenveen-talent. "Pierie is zo'n nieuwe naam die zich de komende twee, drie jaar gaat melden in Oranje. Een talent, opgeleid op meerdere posities, wat fijn is, want multi-inzetbaarheid is de toekomst van het voetbal.”