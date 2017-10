'Ik wil als bondscoach van Qatar naar het WK 2022, waarom niet?’

Xavi speelde jarenlang voor Barcelona, maar vanaf 2015 spendeert de Spanjaard zijn tijd in Qatar, bij Al-Sadd. De voormalig spelmaker van de Catalanen geeft in gesprek met AFP aan dat hij van het land uit het Midden-Oosten is gaan houden: "Ik ben hier om ze te helpen om beter te worden en om goed voor de dag te komen op het WK. Mijn ambitie is om hier uiteindelijk bondscoach te worden."

Aan het eind van het seizoen zet Xavi voor 'negentig procent zeker' een punt achter zijn voetbalcarrière. Daarna gaat hij zich richten op een loopbaan als trainer en gevraagd of Xavi bondscoach wil zijn voor Qatar, het gastland van het veelbesproken WK van 2022, is de middenvelder helder: "We zullen zien. Ik denk dat het geweldig is om hier bondscoach te zijn van de nationale ploeg. Het spreekt in mijn voordeel dat ik hier het land en de spelers goed ken."

"Waarom niet?! Ik moet eerst ervaring opdoen en een goede staf hebben, dat is alles." Volgens de BBC bestaat de kans dat het WK in 2022 alsnog in een ander land plaats zal vinden. Qatar heeft het eindtoernooi op dubieuze wijze toegewezen gekregen, maar een diplomatieke crisis in de regio zou daar alsnog een stokje voor kunnen steken, zo blijkt uit documenten in handen van het Engelse tv-station.