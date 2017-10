‘Ex-verdediger Barcelona en moeder hielpen drugsbaron ’El Tio‘’

De geruchten rond de betrokkenheid van Rafael Márquez én zijn moeder met het dealen van drugs worden steeds heviger. Eerder werd al bekend dat de bankrekeningen van de 38-jarige Mexicaan werden geblokkeerd en dat hij niet mocht afreizen naar de Verenigde Staten, maar nu brengen lokale media details naar buiten over de toedracht van de betrokkenheid van routinier bij een drugshandel.

De naam van de voormalig verdediger van Barcelona wordt volgens verschillende Mexicaanse media genoemd in documenten van de Amerikaanse justitie aangaande drugshandel. De recordinternational, die momenteel onder contract staat bij Atlas, zou banden hebben met drugshandelaar Raul Flores Hernandez, alias 'El Tio'. Márquez werd in augustus nog veroordeeld vanwege zijn betrokkenheid in de drugswereld.

Nu zou zijn moeder ook banden hebben met 'El Tio' en dat is zeer opvallend, aangezien zij actief is in de Mexicaanse politiek. Onder meer Reforma meldt dat Rosa Alvarez samen met 'El Tio' in de buurt van Guadalajara een stuk land van 300.000 euro heeft gekocht. Twee jaar later verkocht Flores Hernandez een gedeelte daarvan aan ex-voetballer Miguel Zepeda, die het vervolgens weer verkocht aan de moeder van Márquez.

Márquez is nu zelf eigenaar van het land en bouwde aldaar een trainingscomplex. Met name de moeder van de 142-voudig international ligt nu onder een vergrootglas. Alvarez heeft momenteel in de Kamer van Afgevaardigden een zetel namens de Groene Partij. Daarnaast is zij de officiële vertegenwoordiger van haar staat Michoacán.