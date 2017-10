FC Oss - Jong AZ moet overgespeeld worden door ‘te oude’ spelers

De wedstrijd in de Jupiler League tussen FC Oss en AZ (0-2) moet over gespeeld worden. Daartoe heeft de KNVB besloten, omdat de beloftenploeg uit Alkmaar bij het vorige treffen te veel 'oude' spelers opgesteld had.

De wedstrijd moet op herhaling omdat Jong AZ op 15 september met een 'te oud' team in actie kwam. Tussen de 63e minuut en de 72e minuut stonden dispensatiespelers Rens van Eijden, Ricardo van Rhijn en Abdel Malek El Hassnaoui tegelijk op het veld. Dat was er een te veel.

Spelers die vóór 1 januari 1994 zijn geboren gelden als dispensatiespelers en daar mogen er maximaal twee van tegelijkertijd op het veld staan. De twee teams gaan op maandag 23 oktober vanaf 20.00 uur op herhaling, in het Frans Heesenstadion in Oss.