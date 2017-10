‘Ontbreken Messi, Ronaldo en Bale op WK scheelt FIFA honderden miljoenen’

Het is vooralsnog onduidelijk of spelers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Gareth Bale zullen meedoen aan het WK, dat volgende zomer in Rusland gehouden wordt. De afwezigheid van deze sterspelers zou de FIFA honderden miljoenen kunnen kosten, zo stelt sportmarketeer Marcel Knobil in gesprek met de Daily Star.

“Net als films, heeft het voetbal grote namen nodig om te floreren. Ze hebben redenen om bezorgd te zijn. Je kan niet ontkennen dat je sterren nodig hebt om waarde aan het toernooi te geven. Een gebrek aan grote namen kan grote merken doen besluiten om minder te betalen aan sponsoring. Dat kan de FIFA zomaar honderden miljoenen gaan schelen”, zegt Knobil. Door het ontbreken van grote namen, zouden namelijk minder mensen naar de wedstrijden op het WK gaan kijken.

Het Portugal van Cristiano Ronaldo kan nog eerste in de kwalificatiegroep worden, terwijl Wales maandagavond niet van Ierland mag verliezen om kans te houden op plaatsing voor het eindtoernooi. Argentinië moet dinsdag van Ecuador winnen om uitzicht te houden op deelname aan het WK.