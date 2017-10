‘Ik raak gewend bij Feyenoord, hopelijk ben ik er op het WK wel bij’

Zweden treft het Nederlands elftal dinsdag in de Johan Cruijff ArenA en met onder meer Marcus Berg, John Guidetti en Ola Toivonen lopen er een aantal bekende gezichten rond bij de Scandinaviërs. Sam Larsson heeft tot nu toe drie interlands achter zijn naam staan, maar de aanvaller van Feyenoord moest wegens transferperikelen en het daaropvolgende ontbreken van wedstrijdritme voorlopig even pas op de plaats maken.

“Teleurstellend? Ik ben altijd teleurgesteld als ik niet bij de nationale ploeg weet te komen”, laat hij weten aan De Telegraaf. Larsson hoopte wel op een uitnodiging van bondscoach Janne Andersson, maar die bleef vooralsnog uit. De aanvaller begint echter weer wedstrijdritme op te doen na zijn overstap van sc Heerenveen en voelt zich steeds beter op zijn plek: “Mijn eerste negentig minuten tegen AZ, dat voelde als een eeuwigheid geleden. Ik raak gewend.”

“Hopelijk ben ik er de volgende keer bij en als het volgende zomer allemaal gaat gebeuren. Dat is de droom.” Zweden zal met zeven doelpunten verschil moeten verliezen van Oranje om de play-offs mis te lopen en de Scandinaviërs krijgen ook wel mee hoe het ervoor staat bij de tegenstander van dinsdag: “Wij horen ook dat alles rond deze ploeg heel negatief is. Ik denk dat iedereen dat weet. Het is logisch dat het vertrouwen in Zweden groter is dan hier, als je met drie punten voor staat. Alleen dan al is de kans groot die tweede plek te behalen.”