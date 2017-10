Zondag, 8 Oktober 2017

Volgende ster PSG moet uit Manchester komen

Newcastle United is in zijn zoektocht naar defensieve versterkingen neergestreken in Tsjechië. De naam van Jakub Jugas van Slavia Praag prijkt hoog op het verlanglijstje van de promovendus. (Daily Mirror)

Het contract van Mesut Özil loopt volgend jaar af bij Arsenal, maar Manchester United zal zich dan in elk geval niet in de strijd om de middenvelder mengen. Een transfer in januari behoort wellicht wel tot de mogelijkheden. (Daily Star)

Paris Saint-Germain is in de zoektocht naar een nieuwe keeper uitgekomen in Manchester. PSG wil David de Gea graag overnemen, terwijl eerder nog Jan Oblak van Atlético Madrid op het lijstje stond. (Sportwitness)

Slaven Bilic blijft onder druk staan bij West Ham United en op de achtergrond is de club al bezig met een opvolger. Quique Sánchez Flores is in beeld om de taken van Bilic over te nemen. (Diverse Spaanse media)

Javier Hernández speelt pas een paar maanden voor West Ham United, maar wordt nu al gelinkt aan een vertrek in januari. De Mexicaanse spits weerspreekt de geruchten en zegt gelukkig te zijn in Londen. (Twitter Javier Hernández)