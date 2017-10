Arda Turan lacht na wissel en fluitconcert: ‘Geen goede actie’

De nationale ploeg van Turkije verloor vrijdagavond met 0-3 van IJsland en maakt daardoor geen kans meer op een ticket voor het WK in Rusland. Arda Turan kon het verschil evenmin maken: de aanvallende middenvelder werd na een uur naar de kant gehaald ten faveure van Emre Mor en lachte cynisch toen hij van het veld stapte.

Arda reageerde daarmee op het helse fluitconcert dat op hem neerdaalde toen het bord met zijn rugnummer omhoog werd gehouden. Het Turkse journaille vroeg na afloop aan assistent-bondscoach Tayfur Havutcu wat hij daarvan vond: “We zijn vandaag allemaal verdrietig. Arda is onze aanvoerder”, zo werd de rechterhand van Mircea Lucescu tijdens de persconferentie geciteerd.

Arda Turan wordt uitgefloten als hij wordt gewisseld en kan een cynische glimlach niet onderdrukken... ?? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 7 oktober 2017

“Arda heeft mooie bijdragen geleverd aan onze nationale ploeg. Dit was echter geen goed signaal, want hij is onze aanvoerder. Persoonlijk vind ik dit geen goede actie.” De dertigjarige Arda speelde zijn 99e interland voor De Maansterren en daarin was hij goed voor 16 doelpunten. Hij heeft zelf nog niet op zijn veelbesproken wissel gereageerd.

De voorzitter van de Turkse voetbalbond TFF, Yildiray Demirören, heeft na de nederlaag overigens laten weten dat hij bereid is om terug te treden. Dat zou hij hebben besloten na een spoedberaad met premier Binali Yildirim, de rechterhand van president Recep Tayyip Erdogan. De 53-jarige Demirören was acht jaar lang de voorzitter van Besiktas en vervult sinds 2012 het hoogste ambt binnen de TFF.