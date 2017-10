Naam Ancelotti zingt rond: ‘Ik ken de risico’s van het werken bij Milan’

AC Milan trok afgelopen zomer flink de portemonnee voor aanwinsten als Leonardo Bonucci, André Silva en Hakan Çalhanoglu, maar i Rossoneri moeten voorlopig genoegen nemen met een zevende plaats in de Serie A. Na twee verloren wedstrijden op rij is aartsrivaal Internazionale de eerstvolgende tegenstander en de naam van de onlangs bij Bayern München ontslagen Carlo Ancelotti wordt al voorzichtig genoemd in het San Siro. Trainer Vincenzo Montella wil echter niet te veel stil staan bij de resultaten uit het verleden.

“Dat is het mooie aan deze baan, je hoofd en je ideeën zijn altijd op de volgende wedstrijd gericht. De nederlaag tegen AS Roma brandt nog steeds, we verdienden het waarschijnlijk ook niet om te verliezen, maar we hebben dit pad gekozen en we gaan door en we zullen beter worden”, liet hij optekenen door verslaggevers. “De verwachtingen bij AC Milan zijn enorm, dat weten we intern ook en we weten dat de media daaraan bijdragen.”

“Ons pad moet naar groei en een plek bij de eerste vier leiden. We zitten daar niet ver vandaan en het belangrijkste is dat we niet gaan forceren”, ging Montella verder. “Ik vind het niet erg dat er gespeculeerd wordt, ik doe dit werk al een paar jaar en ik weet welke risico’s verbonden zijn aan het coachen van een team als Milan. Er is meer risico en er zijn meer roddels, maar ik blijf positief en optimistisch over het werk dat gedaan moet worden.”