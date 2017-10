Topkandidaat Bayern krijgt bedenktijd: ‘Veel dingen besproken’

Jupp Heynckes is de opvolger van Carlo Ancelotti bij Bayern München, zo verzekerde BILD woensdagavond. Volgens de Duitse krant is de pensionado uiteindelijk gekozen, omdat Thomas Tuchel de clubleiding niet had kunnen overtuigen, terwijl Julian Nagelsmann niet weg mocht van TSG 1899 Hoffenheim. Heynckes zelf zegt echter dat het nog niet definitief is.

"Niets is nog zeker of helemaal afgetikt", zegt de 72-jarige oud-oefenmeester in gesprek met RP-Online. "Ik moet het allemaal nog analyseren. Er zijn ruim vier jaar voorbijgegaan sinds ik voor het laatst bij Bayern heb gewerkt en het voetbal is in de loop van de tijd flink veranderd." Heynckes bevestigt dat er ontmoeting met de top van Bayern, Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge en Hasan Salihamidzic, heeft plaatsgevonden.

Het drietal heeft de voormalig trainer gevraagd om zich weer in de zomer van 2018 aan te sluiten bij der Rekordmeister. "Veel dingen zijn besproken", aldus Heynckes, die zegt zich nog topfit te voelen. De Duitser geeft aan alle voors en tegen goed af te wegen en hij heeft ook nog geen definitieve datum vastgesteld wanneer hij de knoop doorhakt.

Het zou de vierde keer worden dat Heynckes aan de slag gaat bij Bayern. De eerste keer dat hij aan het roer van de Duitse grootmacht stond, was van 1987 tot 1991, waarna hij naar Athletic Club ging. Na gewerkt te hebben bij diverse Europese topclubs als Benfica en Real Madrid, keerde hij in het seizoen 2008/09 kortstondig terug. Daarna stond hij nog van 2011 tot 2013 langs de lijn en zwaaide hij af met de Duitse landstitel en de Champions League.