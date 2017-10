Telstar-middenvelder maakt kans op WK: ‘Ik ben een paar keer benaderd’

Mohammed Osman is nu nog een vrij anonieme speler van Telstar, maar de 23-jarige middenvelder kan zomaar gaan acteren op het WK als Syrië zich weet te plaatsen. Dat scenario is niet ondenkbaar, aangezien Syrië is doorgedrongen tot de Aziatische play-offs, waar het land het in een tweeluik opneemt tegen Australië.

"Ik ben vorig seizoen een paar keer benaderd. Toen heb ik geantwoord dat ik eerst zoveel mogelijk minuten wilde maken op het veld. Als ik meer speel, kan ik er op ingaan en het serieus nemen. Nu speel ik weer, dus wie weet", zegt Osman in gesprek met de NOS. De jeugdexponent van Vitesse volgt het voetbal in zijn geboorteland op de voet.

"Hoe chaotisch het ook is, iedereen volgt het voetbal. Iedereen leeft mee met de spelers en de staf. Dit is iets waardoor je aan iets anders kan denken dan aan de chaos." Volgens Osman is er geen enkele speler van de nationale ploeg die nog in Syrië zelf woont: "Het team is sterk, ze proberen afstand te houden van wat daar gebeurt. De meesten spelen in Libanon, de Emiraten of Turkije."

Syrië speelt donderdag een thuisduel met Australië, maar door de oorlog wordt er al jarenlang niet meer gespeeld in Syrië en worden de thuiswedstrijden afgewerkt in Maleisië. Osman zou bij zijn debuut voor het land trouwens niet de enige international in de selectie van Telstar zijn, aangezien hij ploeggenoot is van de Luxemburger Gerson Rodrigues. "Wij grappen er weleens over hoe mooi het zou als we elkaar tegenkomen op het WK", aldus Osman.