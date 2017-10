‘De eerste maand in Barcelona dacht ik door ‘MSN’ dat ik er niks van kon’

Jasper Cillessen verliet ruim een jaar geleden Ajax voor Barcelona. In het Camp Nou moet hij Marc-André ter Stegen voor zich dulden als eerste keeper. Vooralsnog moet de Oranje-international genoegen nemen met een plek op de bank en de sluitpost werkt er hard aan om daar verandering in te brengen. Zijn voldoening haalt hij uit de trainingen, waar hij de ballen moet keren van spelers als Lionel Messi en Luis Suárez. Cillessen vindt dat hij als bankzitter bij Barcelona een betere keeper geworden is dan dat hij was bij Ajax.

De ex-keeper van NEC stelt in gesprek met De Telegraaf dat hij van een partijspel op de training van Barça tegen Messi en Suárez meer leert dan in een wedstrijd in de Eredivisie. “Heel simpel, omdat het niveau dusdanig hoog ligt dat je elke dag weer onverwachte dingen meemaakt, waardoor je steeds nieuwe situaties leert herkennen”, vertelt hij. “In de Eredivisie was er een aantal topwedstrijden, maar wist ik vaak al wat er ging komen. Bij Ajax waren er veel wedstrijden in de ArenA, waarin ik vrij weinig tot niks te doen kreeg.”

Het niveauverschil tussen Ajax en Barcelona is groot en daar kwam Cillessen al snel genoeg achter. “De eerste maand in Barcelona dacht ik door Messi, Suárez en toen nog Neymar weleens dat ik er helemaal niks van kon. Het tempo lag zo hoog dat ik veel werd verrast”, aldus Cillessen. “Gelukkig gaat het bij afwerkoefeningen steeds beter. Natuurlijk schieten de grote jongens nog weleens een bal links of rechts in de winkelhaak. Maar Marc-André Ter Stegen en ik krijgen ook geregeld een applausje van Messi.”

Cillessen wacht geduldig op zijn kans en mag af en toe opdraven van trainer Ernesto Valverde. Toch is hij het oneens met de stelling dat het voor zijn interlandloopbaan beter zou zijn om een transfer te maken. “Het niveau op de trainingen van Barcelona is dusdanig hoog dat ik nog steeds een betere keeper word. En eerlijk is eerlijk, Marc-André kan deze interlandperiode ook geblesseerd raken bij Duitsland, waardoor ik de komende maanden keep. Ik wil eerste keeper van Barça worden, weet wat ik kan en heb bij Ajax geleerd geduld te hebben.”