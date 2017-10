‘Ik sprak met Paris Saint-Germain, maar ik wist dat ik daar niet naartoe wilde’

Alexandre Lacazette verruilde Olympique Lyon afgelopen zomer voor Arsenal. The Gunners telden naar verluidt een bedrag van 53 miljoen euro neer voor de Franse spits, die ook in eigen land had kunnen blijven. Naar eigen zeggen wees Lacazette een aanbieding van Paris Saint-Germain van de hand.

“Ik sprak met Paris Saint-Germain, maar ik wist dat ik daar niet naartoe wilde. In Frankrijk wilde ik alleen voor Lyon spelen. Bij PSG had ik ongetwijfeld progressie kunnen boeken, ze hebben een aantal geweldige spelers in huis. Maar ik wilde naar een buitenlandse competitie”, zegt Lacazette in een interview met RMC Sport. Tot dusver trof de spits vier keer doel in acht wedstrijden.

Arsenal begon moeizaam aan het seizoen en pakte dertien punten uit de eerste zeven wedstrijden. Met name de 4-0 nederlaag tegen Liverpool kwam hard aan bij the Gunners, die zich de afgelopen weken aardig hersteld hebben. “Ik geloof dat we een titel kunnen pakken dit seizoen, in de Premier League of in de Europa League. We hebben een grote groep en iedereen kan goed met elkaar opschieten.”