Roda JC dicht bij rentree publiekslieveling: ‘Beseffen dat er risico’s zijn’

Sanharib Malki kende tussen 2011 en 2013 een bijzonder succesvolle periode in het shirt van Roda JC Kerkrade en de kans is groot dat het binnenkort van een hernieuwde samenwerking tussen de Limburgers en de Syriër komt. De spits traint al geruime tijd mee in Kerkrade en zit momenteel met de club om de tafel om over een dienstverband te praten.

“Beide kanten beseffen dat het niet zonder risico's is om na een succesvolle periode weer met elkaar in zee te gaan”, legt algemeen directeur Wim Collard uit in gesprek met Voetbal International. “Daarom hebben we ruim de tijd genomen om weer aan elkaar te wennen. Dat is positief verlopen, dus is nu de intentie er samen uit te komen.”

Roda is naarstig op zoek naar doelpunten en hoopt die met het aantrekken van Malki te vinden. Voor de aanvaller staat er deelname aan het WK op het spel: als Syrië zich weet te plaatsen wil Malki, die voor het laatst bij het Qatarese Al-Wakrah onder contract stond, zo fit mogelijk zijn om in aanmerking te komen voor een plekje bij de selectie.