Beugelsdijk ontvangt fiks schikkingsvoorstel na elleboogstoot

De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft Tom Beugelsdijk een schikkingsvoorstel gedaan van vier wedstrijden schorsing (onvoorwaardelijk). De verdediger van ADO Den Haag zou in de wedstrijd van zaterdag tegen NAC Breda (0-1 winst) een elleboogstoot hebben uitgedeeld.

Vlak voor tijd ging Beugelsdijk een luchtduel aan met Pablo Mari, waarna de speler van NAC geraakt werd. ADO Den Haag beslist later vandaag of het in beroep gaat tegen het schikkingsvoorstel.

Beugelsdijk bezorgde ADO de overwinning door in de tachtigste minuut het enige doelpunt van de avond te maken in Breda. Het team van Fons Groenendijk is daardoor op de negende plek terug te vinden, met tien punten uit zeven duels.