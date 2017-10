‘Ik wilde vechten voor mijn kans, maar Guardiola zou altijd de winnaar zijn’

Joe Hart was jarenlang de eerste doelman van Manchester City, maar na de komst van Josep Guardiola vorig jaar raakte hij zijn plek onder de lat kwijt. De dertigjarige Engelsman kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor Torino en verdedigt nu de clubkleuren van West Ham United. Hart heeft het gevoel nooit een serieuze kans gehad te hebben onder Guardiola.

De manager besloot vlak na zijn komst Claudio Bravo voor een bedrag van achttien miljoen euro los te weken bij Barcelona. "Toen dat gebeurde, wilde ik graag vechten voor mijn kans", geeft Hart aan in gesprek met The Offside Rule Exclusives. "Een eerlijk gevecht is goed en als ik dan verlies, schud ik mijn tegenstander de hand. Ik realiseerde me echter dat ik geen kans zou krijgen op een eerlijk gevecht, dus besloot ik mijn kans elders te zoeken.”

"Het sloeg nergens op om boos te worden of geïrriteerd te raken, omdat er altijd maar één winnaar zou zijn", vervolgt de sluitpost, refererend naar Guardiola. "Hij bezit heel veel macht binnen de club en Manchester City heeft er alles aan gedaan om hem te strikken als manager. Hij moest beslissingen nemen en heeft die genomen. Zo is het leven en zo gaat het in de voetballerij. We willen allemaal een eerlijke kans, maar zo werkt het niet. Ik weet niet waarom hij van mij af wilde. Het enige wat in mij opkwam was een vertrek."